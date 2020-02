Si è dimessa Irene Lasagna consigliere comunale della Lega di Novi, eletta nelle amministrative tenutesi il 9 giugno dello scorso anno.

Al suo posto il primo degli esclusi, Francesco Bonvini, ferroviere, che qualche mese fa era stato indicato come presidente del consorzio intercomunale trasporti.

“Mi sono dimessa-afferma-in quanto non mi piace prendere impegni che non sono in grado di portare avanti al meglio.” Ma promette: “Sarò sempre di supporto al gruppo consiliare della Lega e sicuramente a contatto con la gente. Come sempre.”

Poi spiega: “Devo seguire due figli, ancora piccoli, uno ha cinque anni ed il secondo ne ha tre. Inoltre ho una attività commerciale, un bar posto all’incrocio tra via Pavese e via Ovada, da seguire. Il lavoro mi impedisce ad essere presente a qualsiasi impegno, soprattutto se al sabato o nei giorni festivi.”

Maurizio Priano