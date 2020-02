I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Alessandria , in collaborazione con personale della Polizia Stradale di Valenza , hanno arrestato un cittadino della Repubblica dominicana di 23 anni. Il giovane poco prima in Alessandria aveva incrociato lungo via Vochieri una coppia che stava rincasando quando, minacciandoli con un coltello da cucina, gli intimava di consegnare l’orologio e i contanti.

Ottenuto il bottino il 23enne si allontanava in fretta venendo però rintracciato nell’atrio di un condominio li vicino, dalle pattuglie dei Carabinieri e della Polizia Stradale che erano nel frattempo tempestivamente giunte sul posto allertate dalle vittime stesse.

Bloccato e portato in caserma per gli accertamenti del caso è stato arrestato per rapina.