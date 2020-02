Il Comune di Tortona informa i cittadini su quanto segue.

A seguito della circolare esplicativa diffusa dalla Regione Piemonte in merito alle iniziative da adottare per l’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus si informa che è stato deciso il rinvio dello spettacolo “Miss Marple. Giochi di prestigio” previsto al Teatro Civico venerdì 28 febbraio e l’annullamento del mercato degli ambulanti di Forte dei Marmi in programma domenica 1′ marzo in piazza Allende.

Inoltre, per quanto riguarda l’attività delle palestre e l’attività sportiva in generale, rimane il divieto per gli eventi straordinari (campionati, gare, tornei di ogni categoria o disciplina), mentre può continuare l’attività ordinaria (ad esempio gli allenamenti) escludendo l’utilizzo di spogliatoi e docce, fatto salvo l’utilizzo dei servizi igienici.

Ufficio Stampa Comune di Tortona