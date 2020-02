Per il quarto anno il Liceo Peano partecipa alle Olimpiadi di Italiano, la gara nazionale giunta alla settima edizione promossa dai Ministeri dell’Istruzione, per gli Affari Esteri, dalle accademie della Crusca e dell’Arcadia e dalle associazioni per la Storia della Lingua Italiana e degli Italianisti; la gara prevede che gli studenti, con prove differenziate per biennio e triennio, rispondano a quesiti su grammatica, sintassi, lessico, metrica e figure retoriche. Scopo dell’iniziativa è incentivare lo studio dell’italiano per migliorarne la padronanza.

Capita di verificare non di rado che l’eloquio di alcuni personaggi pubblici sia gravato da errori o sciatteria; è, dunque, consolante il fatto che ben 85 studenti del nostro Liceo (in tutta Italia sono 78924) siano impegnati a migliorare il proprio. Si è svolta per ora la fase di Istituto del 5 e 6 febbraio; nei prossimi mesi la Semifinali regionali e poi la Finale nazionale a Roma.

Grande soddisfazione al Liceo per la massiccia adesione degli studenti all’iniziativa. Bravi i ragazzi e bravi anche i loro insegnanti che li hanno saputi stimolare!