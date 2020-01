E’ stato ritrovato grazie ad un Vigile del Fuoco che pur libero dal servizio ha deciso di partecipare ugualmente alla ricerca.

E’ accaduto ieri quando verso le 22,30 i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tortona unitamente all’UCL della sede di Alessandria intervenivano, su richiesta dei Carabinieri di Tortona, nel comune di Dernice per le operazioni di ricerca di un cacciatore disperso durante una battuta di caccia.

La persona dispersa, poco dopo mezzanotteè stata individuata da un Vigile del Fuoco residente in zona che, libero dal servizio, ha partecipato alle operazioni di ricerca e poco prima dell’una di notte il cacciatore è stato raggiunto ed accompagnato all’UCL.

Il cacciatore ha 68 anni di età, risultava in buone condizioni di salute ma, in via precauzionale, è stato trasferito in struttura sanitaria per i controlli del caso.Sul posto hanno operato alcune unità della Croce Rossa, del Soccorso Alpino e dei Volontari di Protezione Civile.