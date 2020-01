Il Comune di Alessandria comunica che sulla base del “Protocollo operativo per l’attuazione delle misure urgenti antismog”, il Comune di Alessandria si trova posizionato al livello 1 ( allerta di 1° livello ARANCIO ) da domani martedì 28 a giovedì 30 gennaio 2020 compreso , prossimo giorno di controllo da parte di ARPA Piemonte. Il primo livello (ARANCIO) è relativo al superamento per 4 giorni consecutivi del valore di 50 μg/m 3 di PM10. Si segnalano, pertanto, le seguenti limitazioni temporanee che saranno in vigore in Città nei prossimi giorni: 1. Stop delle auto private di classe emissiva fino a euro4 diesel, dalle ore 8.30 alle ore 18.30; 2. stop dei veicoli commerciali diesel fino a euro4, dalle ore 8.30 alle 12.30; 3. divieto di sosta con il motore acceso; 4. divieto di utilizzo dei generatori a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con classe di prestazioni energetiche ed emissive almeno per la classe 3 stelle; 5. divieto assoluto di combustioni all’aperto (falò, barbecue, fuochi d’artificio ecc.); 6. introduzione del limite di 19°c (con tolleranza di 2°c) per le medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali; 7. divieto di spandimento di liquami zootecnici. Le informazioni di dettaglio sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Alessandria alla pagina del Protocollo Misure Antismog: https://www.comune.alessandria.it/protocollo-misure-antismog (dove sono presenti l’Ordinanza n. 575 30.09.2019 “ Piano d’intervento operativo contenente misure per il miglioramento della qualità dell’aria da adottarsi per la stagione invernale 2019/2020. Limitazione della circolazione veicolare e aggiornamento delle misure temporanee omogenee da adottarsi in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti” e la planimetria delle aree soggette a limitazioni stagione invernale 2019-2020).