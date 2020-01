Si intitola Solo questo mondo ed è stato pubblicato dalla casa editrice Libreria Editrice Aseq nella collana Fabula e costa 12 euro.

parliamo del nuovo libro di Gualtiero Tonna, tortonese che vive a Roma ma ama molto la sua città natale ed è disponibile in tutte le librerie su prenotazione o online sui maggiori ibooke store.

“Si dice sempre che le parole sono importanti – si legge nella presentazione del libro fatta da Patrizia Santangeli – ma qui la scelta dei vocaboli e la loro successione attribuisce al loro senso un dono in più. Quello che ci fa viaggiare con l’anima e ci rende familiari luoghi mai visitati e momenti mai vissuti, e tutto questo con la grazia e il pensiero profondo che distingue la scrittura di Gualtiero Tonna. Ad ogni accapo c’è una stretta al cuore e una alla lettura per godere poi, alla fine dei versi, di un bottino ricco, anzi ricchissimo.”

Gualtiero Tonna (Tortona, 1941) vive a Roma. Scrivere è il suo modo di essere da più di sessant’anni. All’inizio come giornalista, in seguito come copywriter e consulente di comunicazione per aziende e istituzioni. Solo questo mondo è il suo esordio nella poesia, che coltiva da tempo e alla quale ora dedica tutto il suo interesse. In questo libro riunisce settanta poesie in sei raccolte. “Nelle cose che scrivo – dice di se stesso – desidero restituire al solo mondo che c’è qualche briciola di tutto il rispetto che gli è stato negato”. Di prossima pubblicazione è Sintassi del sacro, il suo secondo libro di poesie.

