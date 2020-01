Ricerca per:

“A nome dell’Amministrazione comunale ringrazio la Fondazione – ha dichiarato il Sindaco Federico Chiodi – che dimostra ancora una volta, la sua vicinanza alla città ed alle esigenze dei Tortonesi. Da parte nostra ci impegniamo a fare in modo che questi investimenti a favore della città e del suo patrimonio abbiano una ricaduta positiva per tutto il territorio”.

La riapertura del museo attesa da molti anni, è prevista per la prima parte del 2020.

Il secondo con tributo di 35 mila euro andrà invece a parziale copertura dei costi per il progetto scientifico approvato dalla Soprintendenza Archeologica del Piemonte per la realizzazione del Museo Archeologico presso Palazzo Guidobono.

L’integrazione è stata necessaria a fronte dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento dei materiali di risulta.

Una bella notizia per la città di Tortona: poco prima di Natale la Fondazione Cassa Risparmio di Tortona ha assegnato due importanti contributi economici al Comune di Tortona: il primo di 4.800 euro va ad aggiungersi a quello di 13.500 euro, già erogato alcuni mesi fa, per il completamento dei lavori di rimozione della fontana e sistemazione di piazza Fiume, completati alcune settimane fa, consentendo di dare un nuovo e più ordinato aspetto al piazzale antistante la stazione ferroviaria.

Tortona più bella grazie Fondazione Cassa di Risparmio che dà contributi per piazza Fiume e Museo Archeologico