Spettable redazione,

scrivo in merito al Vs articolo del 30/12/19: (ma perché tanti camionisti ignorano il divieto di accesso al cavalcavia). La soluzione : Si fa in mezz’ora, basta rendere i dissuasori in cemento paralleli, stringendo l’ingresso, lasciando l’uscita com’è, a misura d’auto e non come adesso ad imbuto, perché se il TIR non può entrare, non entra, perché non ci passa.

Non é una mia idea, ma basta andare sul “ponte di ferro” sul po, tra Casei Gerola e san Nazzaro dei Burgundi (sp 206) o andare al ristorante “daRomé” per vedere come sono posizionati i dissuasori, sono paralleli e intransitabili ai Tir. Lo scorso anno c’erano ancora.

Lettera Firmata