Via Zenone, centro storico di Tortona: l’altra sera verso mezzanotte è accaduta una casa strana: una Suzuky ha innestato la retromarcia e, a gran velocità sfiorando le numerose vetture parcheggiate, ha percorso tutta la strada in retromarcia rischiando anche di investire alcuni ragazzi che camminavano sulla strada.

Dietro di lei un’altra automobile di cui non sappiamo la marca ha fatto la stessa cosa.

La Suzuky, secondo le testimonianze giunte in redazione da persone molto affidabili, andava talmente veloce che non è riuscita a fermare la sua corsa in tempo ed è andata a sbattere contro il cancello che vedete in alto e che si trova all’inizio della strada in via Carlo Mirabello.

Tutto è durato nemmeno un minuto ma il forte rumore del motore e la velocità con cui le auto proseguivano ha attirato le attenzioni di alcuni abitanti che hanno assistito alla scena, si sono resi conto della pericolosità di quanto stava accadendo e hanno deciso di informare la redazione.

A quanto pare, nessuno ha riportato ferite, ma l’incidente merita di essere raccontato per la pericolosità e il rischio che hanno corso le auto parcheggiate nella via ma soprattutto per persone presenti.

Naturalmente non sappiamo il motivo che ha indotto i due conducenti a fare retromarcia all’impazzata ma se erano in ritardo e avevano fretta non sarebbe stato il caso di uscire dall’abitazione cinque minuti prima e fare retromarcia in tutta tranquillità senza mettere a rischio l’incolumità delle persone e danneggiare pure la propria auto?