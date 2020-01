Di cosa si tratta

È disponibile sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la circolare sulle iscrizioni per l’anno scolastico 2020-2021.



Quando

Le domande di iscrizione possono essere presentate dalle ore 8.00 del 7 gennaio alle ore 20.00 del 31 gennaio 2020.



Iscrizioni on line

Le iscrizioni sono effettuateon line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali.

Si effettuano on line anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali nonché dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni le quali, su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione on line.

Le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie si effettuano on line esclusivamente per le scuole paritarie che aderiscono alla modalità telematica, in quanto la loro partecipazione al sistema “Iscrizioni on line” è facoltativa.



Come procedere

Già a partire dalle 9.00 del 27 dicembre 2019 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito

www.iscrizioni.istruzione.it.

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori) accedono al servizio “Iscrizioni on fine” utilizzando le credenziali fomite tramite la registrazione.

Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.

All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal Centro di formazione professionale prescelto.

Si ricorda che il servizio “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola/Centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2020-2021.

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web.



Prima di effettuare l’iscrizione on line

I genitori individuano la scuola d’interesse, anche attraverso il portale Scuola in Chiaro dove è disponibile un’applicazione che consente di acquisire utili informazioni riguardanti le strutture scolastiche, le attrezzature e infrastrutture multimediali, le progettualità delle scuole.



Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, dovrà pertanto essere effettuata con domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta, dal 7 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020, attraverso la compilazione della scheda A allegata alla circolare ministeriale.

La scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 2020. Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2021.



Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle 8.00 del 7 gennaio alle 20.00 del 31 gennaio 2020.

I genitori iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2020; possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2020 ed entro il 30 aprile 2021.



Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line” dalle 8.00 del 7 gennaio alle 20.00 del 31 gennaio 2020.



Iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado

Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado degli alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’inizio dell’anno scolastico 2020-2021 sono effettuate attraverso il sistema “Iscrizioni on fine”, dalle 8.00 del 7 gennaio alle 20.00 del 31 gennaio 2020.



Per maggiori informazioni consultare la circolare sulle iscrizioni per l’anno scolastico 2020-2021.



Per informazioni

Settore Servizi alla Persona e alla Comunità

Servizio Istruzione

Palazzo Municipale – c.so Alessandria, 62 – Piano terra

tel. 0131.864.208 | fax 0131.864.276 | e-mail: pubblicaistruzione@comune.tortona.al.it