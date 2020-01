L’hanno trovata nei pressi della stazione di Tortona insieme al suo ragazzo maggiorenne e l’hanno portata in caserma, poi hanno avvisato il padre che è arrivato in largo Carabinieri d’Italia a “prelevare” la figlia.

Parliamo di una giovane ragazza di 16 anni, uscita la notte di Capodanno dalla propria abitazione e mai più rientrata a casa.

La ragazza abita a Bra, in provincia di Cuneo e quando il padre ha visto che la figlia non era ritornata a casa ha dato l’allarme e sono partite le ricerche.

Ricerche a quanto pare, anche mirate, perché il genitore, che evidentemente non era totalmente all’oscuro delle frequentazioni della figlia, ha dato alcune importanti indicazioni alle Forze dell’ordine che hanno permesso di ritrovarla dopo pochi giorni. Ha detto con chi poteva essere in compagnia la ragazza e le possibili località in cui avrebbe potuto nascondersi.

Alcune città del Nord Italia e fra queste c’era anche Tortona.

Il motivo per cui c’entri anche Tortona non è chiaro ma sembra che qui Tortona ci siano alcuni amici dei due giovani o almeno di uno dei due.

Anche se il “fidanzato” maggiorenne della ragazza, non è Tortonese il padre sapeva che i due avrebbero potuto nascondersi qui, dove probabilmente abita qualcuno che conoscevano.

Tortona, quindi, poteva essere un luogo in cui avrebbero potuto recarsi i due giovani e appena ricevuto l’allerta, i carabinieri alla guida del Tenente Colonnello Carlo Giordano (nella foto in alto) si sono mesi subito alla ricerca dei due giovani che hanno ritrovato nei pressi della stazione ferroviaria.

A quel punto li hanno fermati e portati in caserma. Appurato che si trattava della ragazzina scomparsa, hanno subito avvisato il padre che da Bra ha preso la macchina ed ha raggiunto Tortona.

Qui dopo le formalità di rito hanno riconsegnato la figlia al genitore.

Così finisce la storia che riguarda Tortona, e non sappiamo quali implicazioni future potrà avere il giovane maggiorenne che ha portato fin qui la ragazza. Quello che conta, tuttavia, è che entrambi i giovani siano in buona salute così come appurato.

Per fortuna la vicenda si è risolta “solo” con un “fuga d’amore” anche se i genitori si sono presi un bello spavento.