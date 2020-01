Sabato 4 gennaio

– 21° Torneo della Befana – pallavolo giovanile – Palasport Canepa – tutto il giorno

L’impianto sportivo di via Diano Castello ospita, come di consueto nei primi giorni dell’anno, un torneo di pallavolo giovanile. In campo 12 squadre della categoria Under 18 femminile.

– “Extra Omnes, fuori dal Museo!” – Museo Marm Palazzo del Parco – ore 10.30

“La bellezza del Natale nell’arte sacra” è il tema visita guidata proposta dallo staff del Marm. Il ritrovo è fissato presso i giardini di Palazzo del Parco, alle ore 10.30, per intraprendere un tour a piedi alla scoperta del patrimonio storico e artistico di Diano Marina. Quota di partecipazione: 2 euro.

– Christmas Time & Gianni Rossi Show – musica, animazione e shopping – centro cittadino, dalle ore 17

Per il primo giorno dei saldi invernali, ecco il terzo appuntamento delle festività natalizie con Christmas Time: musica dal vivo con due band e lo spettacoli di Gianni Rossi nella centralissima piazza Martiri, bancarelle a tema, dolci e caldarroste, befane che distribuiscono caramelle ai passanti, animazione e tante proposte per i primi acquisti dell’anno.

Domenica 5 gennaio

– 21° Torneo della Befana – pallavolo giovanile – Palasport Canepa – mattina

Ultime fasi del torneo giovanile (Under 18) di pallavolo femminile. La finale si svolge nel pomeriggio al Palaravizza di Alassio, dove si concludono anche i tabelloni delle altre categorie.

– Diano Colleziona – mercatino – via Petrarca e via Santa Caterina da Siena, tutto il giorno

Anche la prima domenica di gennaio si caratterizza nel centro di Diano Marina per la presenza di tante bancarelle con oggetti d’antiquariato e hobbistica.

– La 5 miglia della Befana – corsa podistica – partenza e arrivo in piazza Martiri della Libertà

Quarta edizione per la corsa podistica non competitiva per le vie cittadine di Diano Marina, aperta a tutti, podisti e non, bambini, befane, cani, passeggini, con l’organizzazione di Cristian Mallardo, in collaborazione con Dianese & Golfo 1923 e “Amici di Michael”. Due percorsi: 5 miglia e 5 km (Family Run). Evento a scopo benefico, parte del ricavato verrà devoluto all’Associazione Il Cuore di Martina Onlus.

– Natale Bimbi “Arriva la Befana” – piazza Martiri della Libertà, ore 15.30

Come tradizione a Diano Marina, per la gioia dei bambini, la Befana arriva a bordo del suo “trattore elettrico” e girerà per le vie cittadine regalando carbone e caramelle ai bambini. Divertenti intermezzi accompagneranno il pomeriggio. Gran finale in piazza del Comune con un esilarante spettacolo con il fuoco.

– Natale Musicale Dianese – Concerto dell’Epifania “Tra swing, jazz e Klezmer” – sala Consiliare – ore 16.30

Concerto del duo composto da Antonio Puglia (clarinetto) e Mariano Meloni (pianoforte), con una ricca esperienza alle spalle (36 anni di attività) ed un vasto repertorio. In programma brani di Bernstein, Walton, Gershwin, Grgin, Gualdi, Hagen, Milani, Williams e Mangani, inoltre musiche tradizionali Klezmer.