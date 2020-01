Ricerca per:

Nei prossimi giorni saranno ulteriormente intensificati i servizi di controllo presso il centro cittadino, ed in particolare in Piazza della Libertà, Piazzale Berlinguer e Piazza Garibaldi.

Durante il servizio sono state controllate le categorie ed il peso massimo di materiale esplodente vendibile, senza riscontrare anomalie e sono state identificate nr. 23 persone al fine di verificare il possesso dei requisiti per l’idoneità all’acquisto dei predetti materiali, senza rilevare irregolarità. Complessivamente, nelle due giornate, sono state identificate 95 persone, di cui 41 pregiudicate, 45 cittadini di nazionalità straniera, nonché controllati 10 veicoli e 6 esercizi pubblici.

Nell’ambito dell’intensificazione delle attività operative finalizzate alla tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, il Questore di Alessandria, lunedì 30 e martedì 31 dicembre scorsi, ha disposto, dei servizi straordinario di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione delle diverse forme di criminalità diffusa nell’area di Piazzale Curiel e giardini antistanti lo scalo ferroviario, nonchè nei centri commerciali e nelle frazioni, e verifiche amministrative presso gli esercizi pubblici cittadini finalizzate all’individuazione di manufatti pirotecnici illegali. Il servizio di lunedì 30 dicembre u.s. è stato effettuato da personale della Questura, della locale Sezione di Polizia Ferroviaria e da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte; i controlli amministrativi effettuati nel pomeriggio di ieri sono stati svolti da personale della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Alessandria.