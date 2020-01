Eline Rivabella (5A Ling), Milena Perduca (4B Sc), Anna Angeleri (4B Sc), Francesca Carmine (5A Sc), Ilaria Frulio (5A Sc), Bianca Veronesi (2C Sc), Isa Angeleri (5A Sc) sono le studentesse della squadra del liceo G.Peano classificata seconda nella gara di matematica disputata la scorsa settimana a Genova e diciottesima in graduatoria generale.

Le gare matematiche riservate alle ragazze, come altre iniziative analoghe, hanno l’obiettivo di coltivare e far emergere il talento, non solo scientifico, in una prospettiva di arricchimento di tutta la comunità.

Congratulazioni alle ragazze e anche ai loro insegnanti, in particolare, all’allenatore prof. Mario Argeri, il cui lavoro ha sostenuto quello delle “atlete”.