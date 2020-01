Lunedì 27 gennaio alle ore 12.30, nell’ambito delle manifestazioni previste per la celebrazione del “Giorno della Memoria”, nel Salone di Rappresentanza della Prefettura di Alessandria verranno consegnate le Medaglie d’Onore che il Presidente della Repubblica ha conferito alla memoria degli ex deportati ed internati nei lager nazisti, destinati al lavoro coatto.

La cerimonia – di particolare rilievo, soprattutto per le giovani generazioni – verrà come di consueto organizzata con il coinvolgimento dell’Ufficio Scolastico Provinciale e della Consulta Provinciale degli Studenti. In particolare, rappresentanti degli studenti alessandrini illustreranno le proprie riflessioni sulla Shoah.

Sono state invitate le massime Autorità locali, i vertici provinciali delle Forze di Polizia ed i Sindaci dei Comuni d’origine degli insigniti.