Si terrà sabato 25 gennaio, con inizio alle ore 10, nel salone della Biblioteca civica di Novi , in via Marconi 66, la cerimonia di consegna dei diplomi degli studenti del liceo Amaldi per l’anno scolastico 2018/2019.

Sono quasi duecento i ragazzi che hanno conseguito il diploma. Con l’occasione la scuola rifletterà con gli intervenuti sul valore formativo del percorso liceale.