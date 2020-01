L’unità Gamma di Tortona non sventa solo i furti presso aziende e abitazioni ma riesce anche a risolvere casi intricati come la clonazione di carte carburante e non solo.

L’ultimo episodio che fa comprendere l’importanza di affidarsi a mani esperte, è avvenuto ieri sera, verso le 19.30 quando la Sala Operativa dell’Unità Gamma di Tortona veniva informata da un importante cliente, autotrasportatore di Tortona, di un ammanco di oltre 20.000 litri di carburante diesel.

Il cliente riferiva che verosimilmente gli erano state clonate le carte carburanti.

Immediatamente gli addetti dell’Unità Gamma reperivano i tabulati di scarico delle stesse schede e da un approfondito controllo notavano che i rifornimenti avvenivano tutti i giorni tra le 20.30 e le 23.30 in due precisi distributori: uno tra Voghera e Pavia e l’altro a Castelsangiovanni in provincia di Piacenza.

Questo importante dettaglio ha messo in moto il titolare dell’Unità Gamma, Davide Grillo, che ha subito preso contatto con un ispettore del Commissariato di Polizia di Voghera che ha immediatamente avviato le indagini predisponendo un controllo presso i due distributori.

Un lavoro efficace e produttivo perché poco dopo mezzanotte, a Pavia, venivano tratti in arresto due cittadini stranieri mentre tentavano di asportare il carburante con le carte clonate dell’autotrasportatore dio Tortona, chiudendo così il caso e mettendo fine ad un furto non di poco conto.

Grande soddisfazione da parte del responsabile dell’Unità Gamma: “Siamo contenti e orgogliosi – dice Davide Grillo – voglio ringraziare personalmente l’Ispettore del commissariato di Polizia di Voghera e la Polizia di Pavia per il supporto che ci hanno dato nell’indagine e la grandissima professionalità dimostrata.”