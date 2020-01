Siamo bravi fotografi, è vero, ma non siamo egoisti e soprattutto non scriviamo mai “Riproduzione Riservata” in fondo agli articoli, come fanno, invece, tanti giornali.

Le foto e tutti i contenuti di Oggi Cronaca possono essere utilizzati gratuitamente da chiunque ad un’unica condizione cioé che venga citata la fonte.

E’ scritto in fondo all’home page: chiunque può “prelevare” foto pubblicate da Oggi Cronaca a condizione che si scriva: “foto presa da oggicronaca.it” oppure “foto di oggicronaca.it”.

E’ legale: lo abbiamo consentito apposta perché sappiamo che i giornalisti, nostri colleghi, spesso hanno necessità di trovare foto su internet per un’articolo. Capita a tutti ed è capitato anche a noi in passato.

Così abbiamo deciso di consentire a tutti di utilizzare gratis le nostre fotografie purché si scriva che sono nostre. Non ci vuole molto: solo tre parole; “foto di oggicronaca.it.” E’ così difficile?

Eppure molti colleghi non lo fanno: prendono le nostre fotografie e le utilizzano per i loro articoli senza citare la fonte. E’ successo spesso soprattutto con la foto del vescovo Vittorio Viola sorridente che vedete in alto scattata dal nostro direttore il giorno del suo ingresso in Duomo. Una foto così bella che in passato è stata ripresa dal quotidiano online Alessandria oggi e ieri addirittura dal SIR l’agenzia di informazione religiosa nazionale e chissà da quanti altri giornali (purtroppo non abbiamo tempo di spulciare il web per vedere quanti lo hanno fatto) ma nessuno dei due ha citato la fonte. Perché? Semplice dimenticanza?

In genere chi fa il giornale conosce perfettamente quanto sia delicata la questione delle fotografie pubblicate sui giornali e quanto sia facile incorrere nelle “grane”. Proprio per evitare ai colleghi questo abbiamo deciso di consentire l’uso delle nostre foto e dei nostri testi, ma è così difficile scrivere quelle tre parole “foto di oggicronaca.it.” ? Vi costa così tanto?

Ma l’aspetto curioso di tutta la vicenda è che spesso, come accade con l’articolo del SIR ( https://agensir.it/quotidiano/2019/12/30/natale-mons-viola-tortona-farsi-prossimo-a-chi-e-povero-a-chi-e-solo-a-chi-e-privo-di-fede/) sotto gli articoli i giornali spesso scrivono “riproduzione riservata”.

Riproduzione riservata? Ma de che? Di una foto non vostra che avete “preso” da altri? Ma per piacere…..