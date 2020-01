Visti gli ottimi risultati ottenuti sulla vigilanza dell strutture scolastiche in via Bonavoglia (sede della Scuola secondaria di 1° grado “Mario Patri”) a Tortona e al tetaro dellepiane dove è stato installato, il servizio di collegamento H24 IN REAL TIME alla Centrale Operativa dell’impianto antintrusione con gestione h24 di eventi di allarme, servizio di intervento con Guardia giurata armata dalle 22.00 alle 06.00, 7 giorni su 7, in caso di necessità, il Comune di Tortona, pienamente soddisfatto del servizio ha deciso di rinnovarlo.

Il comune di Tortona, infatti, viste le caratteristiche dei due edifici entrambi di grandi dimensioni, derivanti dal riuso dell’area industriale dismessa ex cotonificio Dellepiane ed ubicati nello stesso contesto, uno in fronte all’altro, lungo Via Bonavoglia e visto che la zona è stata a lungo abbandonata ed oggetto di frequenti atti di vandalismo ed intrusione nei locali, considerato che a partire dall’insediamento della nuova scuola, si è voluto iniziare un percorso di riqualificazione della zona, sotto il profilo della sicurezza per i frequentatori e che l’Unità Gamma col servizio di sorveglianza svolto, ha contribuito al miglioramento delle condizioni di sicurezza in quanto il vandalismo è decisamente ridotto, ha rinnovato fino al 31 dicembre 2020 il servizio di Vigilanza affidato all’Unità Gamma di Tortona.

Il Comune – si legge nella delibera – ha ritenuto “positiva” l’esperienza con l’Unità Gamma di Tortona e per questo ha deciso di rinnovare il contratto a condizioni contrattuali molto favorevoli.