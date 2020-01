Nei giorni scrosi ad Alessandria si è insediato il cda dell’ATC Piemonte SUD presieduto dall’avvocato Paolo Caviglia.

Vicepresidente il geometra Marco Buttieri, già presidente dell’ATC di Cuneo prima della fusione. Nel nuovo cda dell’Atc Piemonte Sud siedono inoltre il saviglianese Gino Garzino, presidente uscente e l’albese Mario Canova oltre all’architetto alessandrino Barbara Beatrice Bovone.

Revisore effettivo è stato designato il dottor Floreano Locatelli di Biella; revisore supplente il dottor Silvio Tosi.

Uno dei primi nodi che si troverà ad affrontare il nuovo cda è quello relativo alla reintroduzione dell’Imu sulle case popolari, settore già pesantemente segnato dalla mancanza di risorse per le manutenzioni. “Il Governo parla di rilancio del settore casa ma in realtà, con questa decisione – osserva il vicepresidente Buttieri -, lo mette in grave difficoltà. Le Atc del Piemonte dovranno scegliere se manutenere i tetti, gli ascensori, abbattere le barriere architettoniche o pagare l’Imu”. Sul tema, in occasione dell’approvazione della manovra finanziaria, è intervenuta di recente anche Federcasa, la federazione che riunisce a livello nazionale 74 enti che da quasi un secolo costruiscono e gestiscono abitazioni sociali, realizzate con finanziamenti pubblici, ma anche con fondi propri e tramite prestiti agevolati. Si tratta di quelli che un tempo erano denominati “Istituti autonomi per le case popolari”, alcuni dei quali sono ancora in via di trasformazione in Aziende e che gestiscono un patrimonio di quasi 900 mila alloggi, destinato ad un’utenza con reddito basso o medio. “Sono molto onorato per il prestigioso incarico conferitomi, ma sono anche consapevole delle difficoltà che dovranno essere affrontate, fra le tante quella dell’IMU già segnalata dal vice presidente Buttieri che ci vedrà impegnati in tavoli di trattativa con i comuni per trovare un’intesa. Faremo di tutto per migliorare la qualità dei servizi all’utenza, ma saremo anche inflessibili con coloro che saranno colpevolmente inadempienti.” conclude il neo-Presidente Paolo CAVIGLIA.