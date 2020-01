Il Comune di Novi Ligure informa che dal 7 gennaio alle ore 8.30 fino a fine lavori (10 gg c.a salvo imprevisti e condizioni metereologiche avverse) a causa del cantiere predisposto dalle società RETI S.r.l. e Gestione Acqua S.p.A. (Gruppo ACOS) sarà occupata la corsia di marcia di via Crispi che va da via Amendola verso il Viale della Rimembranza.

Rimangono aperti i flussi di traffico per tutte le categorie di veicoli che dalla rotatoria di Viale della Rimembranza vanno verso la Via Pietro Isola. I veicoli che escono da Via San Marziano possono svoltare in direzione della Via Pietro Isola. Verso via Amendola sarà consentito l’accesso ai mezzi fino alle 7.5 t. Numeri utili: – Polizia Municipale Novi Ligure: 0143 323411 – Reti S.r.l. 0143 33011