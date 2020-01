Lunedì 6 gennaio dalle 15,30 alle 17 al Museo del Divisionismo Pinacoteca Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona in Corso Leoniero, 2 – angolo Piazza Duomo si terrà la manifestazione “Vestiti di luce”



“Osserveremo con attenzione gli abiti dei personaggi raffigurati in alcune delle opere esposte in Pinacoteca – dicono alla Fondazione – la magica atmosfera del Natale si arricchirà di narrazioni coinvolgenti attorno alle figure legate al tema natalizio.”



I bambini potranno poi reinterpretare e completare, con la loro fantasia, il loro abito preferito attraverso riproduzioni date loro tutte da colorare e da reinventare.



Ingresso ed attività gratuite.



Durata: 1h30 per turno.



Consigliato per le famiglie con bambini dai 4 ai 13 anni.