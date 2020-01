La stagione teatrale per ragazzi al Teatro Civico di Tortona porta in scena a Teatro Civico martedì 21 Gennaio, alle ore 10, lo spettacolo per le scuole secondarie di secondo grado:“PROF!” della compagnia Teatro Libero di Palermo con Massimo Rigo.

L’azione teatrale vede il Professore, del quale non conosciamo il nome, sul palcoscenico a raccontare la sua storia in seguito ad una decisione dei Ministeri di Giustizia e di Pubblica Istruzione. Sembrerebbe non esservi nulla di strano in questo, potrebbe apparire come un’operazione ministeriale per promuovere qualcosa sulla sicurezza a scuola, sul bullismo o qualcosa del genere ma la presenza del Ministero della Giustizia ha un’altra motivazione…

Saremo guidati dal Professore attraverso un viaggio lungo quasi tutta la sua vita: dagli insegnamenti di suo padre, all’insegnante grazie al quale imparerà ad amare la letteratura, la passione e l’entusiasmo di quando inizierà ad insegnare, la rassegnazione e lo squallore che hanno ormai pervaso i suoi colleghi, la sfacciataggine degli studenti, l’aggressività dei loro genitori, lo stridore assordante tra la bellezza della letteratura e del teatro – sue grandissime passioni – e il menefreghismo maleducato ed insolente dei ragazzi. La contrapposizione tra l’allegra routine della sua famiglia e i suoi tormenti sempre più predominanti. Fino a quel 17 febbraio… Come è possibile essere “prof” quando le regole del gioco non esistono più?

E’ il primo monologo di Jaean Pierre Dopagne, drammaturgo contemporaneo. Un grande successo teatrale in Belgio, Francia (interpretato da Jean Piat), in Grecia, in Israele e altri….portato in Italia dall’attore Massimo Rigo con la regia di Alberto Giusta.





Informazioni, schede artistiche e didattiche degli spettacoli sul sito del Comune di Tortona o sul sito www.coltelleriaeinstein.it