Nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 gennaio, si sono incontrati presso la Curia Generalizia di via Etruria 6 in Roma, i Consiglieri Nazionali per la loro assise annuale.

Un momento importate di vita associativa per coloro che rappresentano per la Congregazione e per il laicato orionino la continuazione dell’ esperienza di laici impegnati nella società civile voluti personalmente da Don ORIONE che li riunì personalmente attorno a lui nel lontano 27 maggio 1934 per la prima volta nella Casa Madre della Divina Provvidenza – Paterno , di Tortona.

I lavori si sono svolti in clima di Famiglia alla presenza e sotto i buoni auspici del Direttore Generale padre Tarcisio Vieira e dall’ Assistente Spirituale per l’ Italia don Giovanni Carollo.

I saluti augurali della Provincia ” Madre della Divina Provvidenza ” sono stati portati personalmente dal Direttore provinciale Don Aurelio Fusi .

I lavori, presieduti dal Presidente Nazionale ing. Mauro Sala di Tortona, hanno consentito di verificare le attività svolte nel corso di quest’ultimo anno nelle diverse Sezioni dislocate sul territorio nazionale, evidenziando tra i partecipanti il proposito di continuare con perseveranza sul cammino della promozione del carisma di San Luigi ORIONE per il bene comune e per il bene della Sua Congregazione che si estrinseca attraverso l’opera dei suo sacerdoti.

Un’attività che deve concretizzarsi nel quotidiano all’interno delle famiglie , nel mondo del lavoro e nella società , con comportamenti coerenti agli insegnamenti ricevuti negli anni della loro formazione negli istituti Orionini. Coerenza che deve portare ad essere interpreti con il loro stile di vita, dei dettati della Chiesa cristiana e della parola del Papà , attraverso l’esercizio concreto della “Carità’ “, così come ha loro insegnato Don ORIONE. Ma occasione dell’ incontro , visto che coincideva con il termine del mandato triennale, è stato anche quello dei consuntivi e di definizione dei programmi futuri su cui impegnare l’ intera famiglia degli ex allievi attraverso il nuovo Presidente , la Giunta e l’intero Consiglio.

Il tema che vedrà impegnati tutti gli ex allievi per il prossimo triennio avrà come obiettivo generale la Famiglia , così formulato: ” Noi , Ex Allievi, siamo i famigliari di Dio ( Ef. 2,19) è sviluppato secondo gli argomenti di approfondimento:  La famiglia umana, benessere primario da difendere ( Laudato Sì)  La famiglia, scuola di Vangelo (Paolo VI , 5/1/1964)  Lo Spirito di famiglia in Don Orione e tra noi orionin i.

L’ incontro si è concluso con il rinnovo delle cariche statutarie che ha visto la riconferma del Presidente uscente. La nuova Giunta di presidenza è così composta: Presiedere : ing. Mauro Sala di Tortona, Vice presidenti : Gilberto Sacchi di Appignano ( MC) e Pasquale Di Paola di Foggia​Segretario : Bruno Schinardi di Borgonovo Val Tidone (PC) Tesoriere: Tarcisio Peloso di Sarego ( VI).