l presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana esprime il cordoglio dell’Assemblea legislativa della Liguria per la scomparsa, avvenuta questa mattina, dell’avvocato Giuliano Gallanti. Dal 1985 fino al 1996 Gallanti era stato eletto consigliere regionale e, fra il 1995 e il 1996, venne nominato presidente dell’Assemblea legislativa. «Dotato di autorevolezza politica, rigore morale e sensibilità istituzionale – dichiara Piana – Giuliano Gallanti ha portato un prezioso contributo alle attività del Consiglio regionale gestendo con equilibrio il dibattito politico e lasciando un’impronta che si è rivelata fondamentale anche nelle successive legislature».