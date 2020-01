I Carabinieri della Stazione di Arma di Taggia hanno arrestato un 21enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, per possesso di marijuana, nonchè di materiale idoneo alla pesatura ed al confezionamento della sostanza . I militari, nell’ambito dell e direttive impartite dal Comando Provinciale di Imperia, hanno da tempo intensificato le attività tese a contrastare lo spaccio di stupefacenti , osservando in particolare i soggetti già noti nel peculiare ambito criminale. Pertanto, gli operanti hanno effettuato una perquisizione domiciliare nei confronti del prevenuto , rinvenendo all’interno della camera da letto circa 300 grammi di marijuana, tre piante dell’altezza di circa 15 cm, un bilancino di precisione e diverse buste monouso i n polietilene a chiusura ermetica, idonee al confezionamento della sostanza. Completate le operazioni, i militari hanno arrestato il soggetto poiché ritenuto responsabile di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sottoponendolo agli arresti domiciliari. Nel mede simo contesto , i servizi preventivi disposti dal la Compagnia Carabinieri di Sanremo hanno identificato 1 3 7 persone e controllato 8 1 veicoli , con particol a re riferimento a quelle aree note come potenziali piazze di spaccio overo frequentate da minori o poco più .