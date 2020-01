Ricerca per:

Parteciperanno tutte le istituzioni locali, tra cui il Sindaco di Tortona Federico Chiodi, il Presidente della Provincia di Alessandria, i direttori dei Centri per l’Impiego del territorio, Fondazione SLALA e molti altri.

Giovedì 23 gennaio alle ore 10.30, presso l’Interporto di Rivalta Scrivia si terrà l’inaugurazione del primo C entro di Formazione permanente per la Logistica.

Giovedì all’Interporto di Rivalta Scrivia un si inaugura il Centro permanente per la Formazione della Logistica