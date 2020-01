Il Liceo Scientifico E. Amaldi di Novi Ligure si fa promotore di una nuova iniziativa, indirizzata agli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori della città. Il 24 gennaio l’istituto aprirà le porte alla prima edizione del “Salone dell’Orientamento”, un’occasione di incontro ideata per fornire uno strumento utile ad una scelta più consapevole.

All’evento parteciperanno esperti del mondo universitario e istituzioni di Pubblica Sicurezza: collocati in spazi idonei, saranno pronti a fornire materiale informativo e indicazioni a tutti gli interessati. Saranno presenti: Università di Genova, di Alessandria, di Pavia, Ca’ Foscari di Venezia, Bocconi di Milano, IULM ( Università di Comunicazione e Lingue) di Milano , IAAD ( Istituto d’Arte Applicata e Design) di Torino, NABA (Nuova Accademia di Belle Arti) di Milano, IED (Istituto Europeo di Design) di Torino, Marina Militare, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri, OOP (Obiettivo Orientamento Piemonte), ITS-ICT (corsi di post-diploma) e alcuni prestigiosi Collegi di Pavia. La manifestazione avrà luogo presso la sede centrale dell’Istituto in Via Mameli 9 dalle ore 14.30 alle ore 17.30.