La vicenda è curiosa e merita di salire agli onori della cronaca perché non capita di vedere tutti i giorni due incidenti stradali avvenuti in orari diversi e con la stessa dinamica che hanno per protagonisti…. nessuno!

E’ accaduto a Capodanno, lungo la ex statale 211 nel territorio di Rivalta Scrivia e sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Tortona che cercheranno di fare luce su quanto è accaduto.

Ma andiamo con ordine: alle prime luci dell’alba di questa mattina, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona insieme alla pattuglia in servizio dei Carabinieri, in seguito ad una segnalazione telefonica si sono recati alla frazione Rivalta Scrivia perché in due luoghi differenti si trovavano due automobili che si sono schiantate contro il gaurd rail.

Quando gli operatori si sono recati sul posto, però, si sono trovati di fronte ad una situazione curiosa: alla guida sia dell’una che dell’altra automobile che erano posizionate in luoghi differenti non c’era nessuno!

I conducenti che gli eventuali occupanti delle due auto i cui incidenti – ripetiamo – si sono verificati in orari diversi – dopo essersi schiantati contro il guard rail sono sei dai veicoli e si sono allontanati a piedi.

Le ipotesi più probabili di quello che sia effettivamente accaduto sono due: o si tratta di ladri che avevano rubato le auto e poi sono scappati dopo aver provocato l’incidente stradale oppure, i conducenti dei mezzi avevano bevuto eccessivamente e per evitare il controllo sul tasso alcolemico e il conseguente sequestro dell’auto con multe piuttosto alate abbiano deciso di non chiamare i soccorsi ed allontanarsi dal luogo dell’incidente lasciando l’auto incustodita.

Saranno comunque i carabinieri della Compagnia di Tortona che grazie alla targa sono risaliti ai proprietari dei veicoli a ricostruire la verità.