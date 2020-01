Alla multisala Megaplex Stardust di Tortona, grazie al Circolo del Cinema, in questo periodo di tempo è possibile vedere “Figli “ a prezzo ridotto.

Il prezzo del biglietto sarà di Euro 3,5 per gli iscritti al Circolo del Cinema (5 Euro proiezioni in 3D) normale per gli altri spettatori.

Le serate presso il Megaplex Stardust di Tortona sono organizzate in collaborazione con CNC (Centro Nazionale Cortometraggio).

Prima delle proiezioni sarà possibile rinnovare la tessera del Circolo del Cinema per la stagione in corso o iscriversi all’Associazione.

Figli

Regia: Giuseppe Bonito. Sceneggiatura: Mattia Torre. Attori: Valerio Mastandrea , Paola Cortellesi , Stefano Fresi , Valerio Aprea , Paolo Calabresi , Andrea Sartoretti , Massimo De Lorenzo , Gianfelice Imparato , Carlo de Ruggeri. Produzione: Wildside / Vision Distribution. Distribuzione: Vision Distribution. Paese: Italia, 2020. D urata: 97 minuti. Genere: Drammatico, Commedia

Figli , il film diretto da Giuseppe Bonito, racconta la storia di Nicola ( Valerio Mastandrea ) e Sara ( Paola Cortellesi ), una coppia innamorata e felice. Sposati da tempo, hanno una figlia di sei anni e una vita che scorre senza intoppi. Ma quella che era iniziata come una dolce fiaba romantica si trasforma in un vero incubo con l’arrivo di Pietro, il secondo figlio della coppia. Quella che sembrava una perfetta famiglia media inizia a mostrare i primi squilibri e i due coniugi si ritroveranno a scontrarsi con l’imprevedibile. Iniziano così a emergere vecchi rancori, insoddisfazioni che non riescono più a essere celate e ogni minimo disaccordo sembra essere motivo di litigio.

Anche gli amici della coppia mostreranno l’instabilità che sembra innestare la crescita di uno o più figli, soprattutto se non si è più ventenni. L’unica salvezza sembra essere una babysitter, ma la ricerca è ardua e trovare una che faccia al caso loro sembra un’impresa titanica. Tra bimbi che piangono, lavatrici, urla e faccende domestiche accumulate, Sara e Nicola riusciranno a superare la crisi generata dalla nascita del loro secondogenito?