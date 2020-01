Domenica mattina dieci nuovi platani verranno piantumati nel centro sportivo di Villa del Foro e sostituiranno dieci pini recentemente abbattuti a causa di una malattia. L’appuntamento rientra nel progetto “Alberi per il futuro”, organizzato dal Movimento 5 Stelle ed ideato da Gianroberto Casaleggio, che quest’anno ha coinvolto più di 150 comuni in tutta Italia. L’appuntamento era in programma già a novembre, ma è stato rimandato a causa del maltempo

A portare da noi “ Alberi per il futuro”è stata la Senatrice alessandrina Susy Matrisciano: “Credo molto in questa iniziativa e mi auguro che possa crescere sul nostro territorio – ha commentato – In un momento così delicato per la qualità dell’aria che respiriamo in città, con un livello altissimo di polveri sottili che rappresenta una minaccia concreta per la nostra salute, abbiamo deciso di lanciare un segnale trasversale di cultura ecologista. La speranza è che sia colto anche da alcune amministrazioni che, spesso, con troppa leggerezza, sacrificano i nostri polmoni verdi”.

La Senatrice conclude con un invito: “Portavoce, attivisti e simpatizzanti saranno all’opera domenica a partire dalle 10,30 e chiunque vorrà presentarsi per dare una mano o per un semplice saluto sarà il benvenuto”.