Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

L’apericena costerà solo 10 euro ma per essere sicuri di trovare posto è possibile prenotare preventivamente ai numeri: 3339522799 o 3336729690.

Un modo nuovo e divertente per aspettare la Befana.

Sulle ali di questo entusiasmo i proprietari hanno già preparato un altro evento, il primo del 2020: si terrà domenica 5 gennaio ed è un apericena in musica con sfiziosità del locale preparate dalla Lady Chef Paola Grassano e tanta allegria con la Musica di Cyndi Go e & Friends feat con Daniele Sassi.

Dotato di un impianto audio e LASER per le migliori prestazioni canore del karaoke, il locale è frequentato dai migliori dj del momento oltre che da personaggi dello spettacolo provenienti dall’area milanese.

Nato come ristorante esclusivamente con prodotti tortonesi, questo nuovissimo locale ha anche l’ambizione di diventare punto di riferimento importante della movida tortonese, alessandrina e non solo.

Parliamo del Bar La Fus – Gastronomie Musicali, in Viale Vittorio Veneto 10, proprio davanti al Liceo Giuseppe Peano, situato al pianterreno di una palazzina di colore verde.

Nel 2020, a Tortona c’è una novità molto importante: un locale dove si possono assaggiare specialità locali, insieme a buona musica dal vivo e godersi un po’ di relax divertendosi in tanti modi.

Domenica al Bar La Fus di Tortona apericena in musica con Cyndi Go e Daniele Sassi. Canzoni e specialità locali