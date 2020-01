Grave incendio, oggi pomeriggio, mercoledì 8 gennaio ad Acqui terme.

per cause ancora in corso di accertamento, ma probabilmente per un cattivo funzionamento della canna fumaria, il tetto di un’abitazione in via Monterosso ha reso fuoco.

Sono stati i vicini di casa a dare l’allarme, perché gli abitanti dall’interno non si erano accorti di nulla.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco di Acqui terme e Alessandria che hanno avuto il loro da fare per spegnere le fiamme che, al momento in cui scriviamo (le 19,45 di mercoledì) non sono satte ancora totalmente domante anche se sotto controllo.

Sono andati distrutti 300 mq di tetto e un solaio è crollato. I pompieri hanno evacuato due famiglie e quasi certamente dichiareranno inagibile l’immobile.

Nessuna persona per fortuna è rimasta ferita ma i danni sono ingenti.