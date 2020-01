Parent Project aps – l’associazione di pazienti e genitori di bambini e ragazzi con distrofia muscolare di Duchenne e Becker – organizza “ SolidAmbra ”: una serata di cabaret , con la partecipazione degli attori comici Antonio Ornano , Stefano Lasagna ed Enzo Paci , che si svolgerà domenica 19 gennaio , dalle ore 21 , al Teatro Ambra di Alessandria (via Brigata Ravenna 8). L’evento – con ingresso ad offerta libera – era stato originariamente fissato per lo scorso 23 novembre, ma si era reso necessario l’annullamento a causa della gravissima situazione legata al maltempo nella zona dell’Alessandrino. La manifestazione è in collaborazione con PuntEacapo Studio Danza asd , con il Dopolavoro Ferroviario di Alessandria e si realizzerà con il sostegno dell’ Associazione Nazionale Alpini-Sezione di Alessandria . I promotori ringraziano altresì Consulauto , FitActive , Scuola Sci Frecce Bianche 2.0 e Kiwanis Club di Alessandria . La direzione artistica è curata da Luca Bondino che, insieme a Marco Ferrari , sarà conduttore della serata. All’evento è stato concesso il patrocinio della Città di Alessandria. L’obiettivo di questa iniziativa all’insegna del divertimento e della solidarietà sarà quello di raccogliere fondi a sostegno di Parent Project, per supportare progetti di ricerca scientifica sulla patologia ed attività di affiancamento dedicate a pazienti e famiglie . L’evento si aprirà alle ore 21 con gli interventi delle Istituzioni, dell’Associazione e delle diverse realtà coinvolte. È previsto un intermezzo di danza che vedrà sul palco gli allievi di PuntEacapo Studio Danza asd. Per tutta la durata dell’iniziativa sarà attivo un punto informativo dell’Associazione , con la distribuzione di materiali istituzionali. La distrofia muscolare di Duchenne (DMD) è la forma più grave delle distrofie muscolari , si manifesta in età pediatrica e causa una progressiva degenerazione dei muscoli. La distrofia di Becker (BMD) è una variante più lieve, il cui decorso varia però da paziente a paziente . Al momento, non esiste una cura. « I l fine benefico e di attenzione al sociale che questo evento sottende non può che avere il nostro più vivo apprezzamento – ha commentato l’Assessore Comunale alle Politiche Sociali di Alessandria, PierVittorio Ciccaglioni –. Sono profondamente onorato di poter partecipare alla serata e testimoniare, con la mia presenza, la vicinanza della nostra Amministrazione Comunale da sempre sensibile e vicina a tutti i progetti che mirano al miglioramento della qualità della vita, in particolar modo quando ad essere coinvolti sono i bambini e i ragazzi che rappresentano il nostro domani ».