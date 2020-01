Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

«È un bellissimo esempio – conclude l’assessore all’Ambiente Maurizio Giannetto – di partecipazione cittadina al benessere della comunità e al decoro di tutta la città. Sono immensamente grato per questa prima donazione. Voglio ringraziare pubblicamente la famiglia Piola e il proponente di questa idea, sono certo che diventeranno un riferimento per tutti quei cittadini che vorranno seguire il loro esempio».

Le regole per le donazioni sono ben definite: il materiale deve essere in conformità con le linee guida sul decoro urbano del Comune di Acqui Terme e il posizionamento sarà determinato sulla base delle indicazioni dell’Amministrazione comunale, anche se saranno allo stesso tempo coinvolti i donanti nella scelta delle aree dove apporre gli arredi.

«La mia famiglia – dichiara Luisa Piola , nipote del senatore Giacomo Piola – ha voluto accogliere questa nuova opportunità per offrire un contributo all’arredo della città».

La donazione è il primo risultato di una delibera approvata dall’Amministrazione comunale che prevede la possibilità, per i privati cittadini, di donare alla comunità panchine con l’opportunità d’inserire una targhetta commemorativa.

Giacomo Piola è stato un concittadino illustre della città termale. Nato ad Acqui Terme nel 1890, è stato per 11 anni sindaco della città, nel 1953 diventa senatore e sottosegretario di Stato alle Finanze sotto il governo Segni e Zoli.

Una panchina donata alla Città di Acqui Terme è stata installata in corso Bagni in memoria di Giacomo e Luisetta Piola.

Ad Acqui terme una panchina in memoria di Giacomo e Luisetta Piola