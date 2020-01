Sabato 29 febbraio 2020, alle ore 21:15, presso il salone dei ciliegi in Rivarone (AL), l’ARCA organizza la seconda edizione de “La notte dei racconti“.

Chi vuole partecipare deve inviare il proprio racconto o un racconto di altro autore a info@rivaronesi.it entro e non oltre il 16 febbraio 2020.

I testi inviati non devono superare i 5 minuti di lettura e possono essere accompagnati da una foto che verrà proiettata durante la lettura stessa (la foto è facoltativa).

I testi scelti per la “Notte dei racconti” saranno comunicati entro il 24 febbraio 2020.

Come l’anno scorso, non si vince nulla, non ci saranno classifiche, ma solo il piacere di leggere, ascoltare, immaginare.





Ricapitolando:

16 Febbraio: termine ultimo per l’invio dei racconti

24 Febbraio: comunicazione dei racconti selezionati

29 Febbraio: Notte dei Racconti