Una cosa che la maggior parte di giornalisti non ama fare è svelare come funziona e si svolge la loro professione, come vengono raccolte le notizie, quali sono le fonti e da dove arrivano, poi perché certi articoli trovano più spazio di altri, per quale motivo alcuni giornali hanno delle notizie che altri non hanno, oppure perché sempre più spesso le notizie sono uguali per tutti i giornali.

Questo e tanto altro verrà “svelato” Venerdì prossimo, 13 dicembre, alle 17,30 al Gran Bar Bardoneschi di Tortona, in via Emilia sotto i portici Frascaroli, dove Angelo Bottiroli, direttore di Oggi Cronaca, spiegherà al pubblico dove e in che modo i giornalisti di tutto il mondo acquisiscono le notizie che poi trasformano in articolo, per quale motivo spesso i nomi delle persone non si possono pubblicare e tanti altri aspetti della professione del giornalista. Non ultimo il rapporto con la gente e con le storie delle persone da cui è nato il suo ultimo libro “Storie” che parla della vita di 27 Tortonesi che verrà presentato nell’occasione.

Prima dell’inizio il nostro Direttore darà in omaggio a tutti i presenti tre delle 27 storie contenute nel libro e alla fine, grazie alla disponibilità di Andrea Bani, titolare del Gran bar Bardoneschi offrirà a tutti un rinfresco.

L’ingresso è libero e il rinfresco gratuito a tutti coloro che parteciperanno all’evento.