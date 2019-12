Dopo aver programmato un sontuoso natale che prosegue nei prossimi giorni con diverse iniziative e di cui daremo notizia, il Comune di Tortona sta già programmando la nuova attività a palazzo Guidobono.

Cinque le rassegne in programma per le quali il Comune concederà l’uso della sala Esposizioni per le richieste che riguardano:

• Associazione ARTINFIERA per mostra di Eric Rolland Bellagamba, dal 28 gennaio al 24 febbraio 2020;

• Associazione ARCADIA per un percorso espositivo delle arti visive sperimentate da Louise Beckinsale a cinque anni dalla morte, presumibilmente dall’8 marzo al 5 aprile 2020;

• Franzin Giovanna per evento culturale con esposizione di opere di Fabrizio Falchetto e Angelo Balduzzi e momenti musicali, dal 9 al 24 maggio 2020;

• Gilberto Repetti per mostra d’arte con capolavori di pittura di grandi maestri italiani e internazionali dal 9 al 24 maggio 2020;

• Sandu Doina per mostra personale di opere pittoriche, periodo e durata da concordare.