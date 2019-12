Venerdì 27 dicembre

– Opportunità di visita guidata , alle ore 10.30 , alla scoperta dei reperti e dei rari esemplari custoditi nelle varie sale del Museo Civico , all’interno di Palazzo del Parco.

– Il 2° appuntamento di Natale Bimbi vedrà protagonista, dalle ore 15.30 per le vie del centro, il Duo Eglaf , trampolieri in grado di regalare emozioni ed affascinare per i loro i costumi luminosi ed il clima festoso in cui si esibiscono. Non mancherà il folletto che, questa volta, ai bambini che si avvicineranno offrirà lo zucchero filato.

– Serata in musica: la Sala Consiliare del Comune , dalle ore 21 , ospiterà un concerto natalizio del Coro Mongioje , storico e sempre apprezzato gruppo del capoluogo. Ingresso libero.