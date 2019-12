Alla multisala Megaplex Stardust di Tortona, grazie al Circolo del Cinema, in questo periodo di tempo, è possibile vedere “La Dea Fortuna” a prezzo ridotto.

Il prezzo del biglietto sarà di Euro 3,5 per gli iscritti al Circolo del Cinema (5 Euro proiezioni in 3D) normale per gli altri spettatori.

Le serate presso il Megaplex Stardust di Tortona sono organizzate in collaborazione con CNC (Centro Nazionale Cortometraggio).

Prima delle proiezioni sarà possibile rinnovare la tessera del Circolo del Cinema per la stagione in corso o iscriversi all’Associazione.

La Dea Fortuna



Regia: Ferzan Ozpetek. Sceneggiatura: Ferzan Ozpetek, Silvia Ranfagni, Gianni Romoli. Fotografia: Gian Filippo Corticelli. Montaggio: Pietro Morana. Musiche: Pasquale Catalano. Attori: Stefano Accorsi , Edoardo Leo , Jasmine Trinca , Serra Yilmaz , Barbara Alberti , Sara Ciocca , Pia Lanciotti , Edoardo Brandi , Cristina Bugatty , Filippo Nigro. Produzione: Warner Bros. Entertainment Italia, R&C Produzioni e Faros Film. Distribuzione: Warner Bros. Pictures Paese: Italia, 2019. Genere: Drammatico.



La Dea Fortuna , il film diretto da Ferzan Ozpetek, vede protagonista Alessandro ( Stefano Accorsi ) e Arturo ( Edoardo Leo ), insieme da più di 15 anni. Come molte coppie di lunga data, anche la loro, mossa all’inizio da un forte vento di passione, si è trasformata col tempo. I momenti focosi sono diminuiti, lasciando spazio a un grande affetto. Ultimamente, però, il loro legame sembra non riuscire più a superare alcun ostacolo, trascinando il loro rapporto in una logorante crisi relazionale. Un giorno Annamaria ( Jasmine Trinca ), la migliore amica di Alessandro lascia in custodia a lui e al suo compagno i due figli e l’improvviso arrivo dei bambini nelle loro vite dà una svolta alla coppia e alla noiosa routine in cui sono caduti. Alessandro e Arturo arrivano a compiere una scelta totalmente folle..ma ogni grande amore nasconde in sé un briciolo di pazzia.