In attesa di mercoledì 18 quando uscirà l’ultimo capitolo (forse) della saga di Star Wars, la multisala Megaplex Stardust di Tortona propone film di cassetta che non mancheranno di richiamare tanti spettatori.