“La casa delle ombre” si sviluppa in un contesto provinciale, tranquillo e pacifico in apparenza, ma che nasconde sotto la superficie misteri e miserie. Ecco quindi una casa chiusa da tempo, lasciata al disfacimento, che ha assunto nell’immaginario collettivo la fama di villa infestata e maledetta. Una casa con una storia particolare, una leggenda che a Lomello, fuori dalla fantasia delle parole, è davvero narrata. Qui viene trovato il cadavere di una giovane donna.

La cura con cui sono costruiti i personaggi li rende familiari, figure non di carta, ma persone vere e reali che conosciamo sempre più pagina dopo pagina. Paola Mizar Paini ci parla di loro, dei loro segreti racchiusi nel profondo, che possiamo conoscere perché viviamo l’intera vicenda dal lato privilegiato del lettore, facendo scattare emozioni date dall’empatia, affinità verso alcuni, antipatia verso altri.