Castelnuovo Scrivia: dalle 15 alle 16:30 “Facciamo l’albero insieme” allestimento alberi in piazza e cioccolata per merenda – laboratori 1 e 7 dicembre prenotabili al n. 0131.826754 (Biblioteca civica)

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Chiusura Natale e Capodanno. Ingresso alla Pinacoteca gratuito. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

Tortona: fino al 6 gennaio Oasi On ice la pista di pattinaggio sul ghiaccio sarà aperta davanti al Cinema Megaplex Stardust Official Tortona ogni giorno dalle 15 alle 23 – info 3470037248

Tortona: ore 9 passeggiata tra le edicole di Tortona in occasione della seconda edizione del libro “Edicole sacre a Tortona” – ritrovo all’edicola San Marziano nei pressi della piscina Dellepiane

Sale: dalle ore 15 alle ore 19 in piazza e nel giardino di Santa Maria 1°Mercatino della solidarietà – a cura degli Amici di S. Maria e S. Siro

Tortona: in piazza Ubertis Palazzetto Sport “Uccio Camagna” Memorial Barbara Gemme 22ª edizione gare di ginnastica a squadre con la partecipazione di atlete della Ginnastica Artistica Italiana – offerte a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro onlus

Tortona: dalle ore 15:30 Presepi d’arte in mostra al Museo Diocesano