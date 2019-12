Dopo la grande accensione delle luminarie del 26 novembre tornano gli appuntamenti di On-Centro per rendere questo Natale 2019 sempre più #ON.

Domenica 8 dicembre, a partire dalle ore16.30 in via Vieusseux, dotato di slitta e aiutanti, arriverà Babbo Natale per incontrare tutti i bambini: la giornata ideale per consegnare la letterina per i regali. Per rendere questa giornata ancora più viva, il Bacàn offrirà a tutti i bambini una tazza di cioccolata calda natalizia e una fetta di panettone mentre la Foto Perino regalerà un’immagine ricordo ad ogni bambino.

La festa continuerà per tutto il pomeriggio con il “Christmas Circus” e l’animazione di “Fortunello e Marbella”: spettacoli con show di magia, circo, acrobati e clown nelle vie e piazze del centro di Oneglia. Saranno invece le vie pedonali ad ospitare tutti gli spettacoli dedicati alle famiglie, mentre tutto il centro sarà animato dallo spettacolo itinerante di trampolieri, folletti e un cantastorie con uno speciale organetto di Barberia.

Il progetto On-Centro, nato da un’iniziativa del Comitato San Giovanni che nel 2018 ha coinvolto via e piazza San Giovanni, quest’anno raggiungerà anche il centro di Oneglia, dove ha trovato la collaborazione congiunta dei commercianti di InVia, del CIV Nuovoneglia e via dell’Ospedale – il salottino di Oneglia.

Una grande giornata di festa nata dalla collaborazionedipersone, commercianti, associazioni, professionisti, imprenditori che hanno a cuore Imperia.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagine facebook dedicata all’evento: https://facebook.com/events/s/christmas-circus-a-oneglia/598900127514037/?ti=icl