Sacrificare il proprio tempo libero per raccogliere giocattoli nuovi e usati e, alla fine, come ricompensa avere solo la certezza che il bambino che li riceverà, sorriderà felice!

Questo è stato uno dei gesti natalizi più belli che si sono verificati in città grazie ai giovani di “Azione Tortona” che la vigilia di Natale hanno consegnato centinaia di giocattoli nei centri orfanotrofi della zona.

“Grazie anche alla generosità di molti tortonesi – dice Andrea Mantovani, presidente di Azione Tortona – abbiamo consegnato centinaia di giocattoli al Centro Paolo VI di Casalnoceto e al Piccolo Cottolengo di Tortona”.

Un’iniziativa davvero molto apprezzata: “Siamo stati accolti a braccia aperte – conclude Andrea Mantovani – e con molto entusiasmo dai dirigenti delle strutture, che per ringraziarci ci hanno regalato stelle di Natale, realizzate dai bambini ospitati nei due centri. Con queste gesta di solidarietà e vicinanza al nostro popolo cogliamo l’occasione per augurare a tutti un sereno anno nuovo”.

Un gesto di altruismo, quello dei giovani di “Azione Tortona” che va sottolineato con la più ampia stima e riconoscenza perché, malgrado in passato siano stati criticati per le loro idee politiche, continuano imperterriti, a lavorare per Tortona e per il bene della città.

Ce ne fossero tante di persone come loro! Chapeau!