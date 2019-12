Andtrea Bani

Oggi, 31 dicembre, sarà aperto fino alle 19 per brindare insieme alla fine del 2019, poi, già dalle prime ore del mattino, mercoledì 1° gennaio, il gran Bar Bardoneschi in via Emilia 104 a Tortona, sarà aperto tutto il giorno: dalle 8 alle 21.

E’ una notizia, perché non capita certo di trovare un bar aperto (che non siano quelli in funzione tutta la notte di San Silvestro) già alle 8 del mattino del 1° gennaio e consenta a chi a quell’ora cammina già per le vie della città (e ce sono di persone anche in questo giorno) di potersi fermare a bere un caffé, o per una breve pausa.

Lavoro e professionalità per andare sempre incontro alle esigenze dei clienti: questa è la missione e il “credo” di Andrea Bani, titolare del Gran Bar Bardoneschi che non rinuncia certo a festeggiare in famiglia Capodanno, ma all’inizio del 2020 il bar sarà regolarmente aperto, affinché i clienti sappiano che sarà possibile frequentare anche quel giorno, il loro locale.

E’ il discorso della “certezza” che facciamo in un altro articolo sulle serrande chiuse la domenica.

Il Gran Bar Bardoneschi, oltre a cortesia professionalità, buoni prodotti e iniziative varie, offre anche la certezza che sarà aperto e i clienti troveranno sempre un luogo in cui trascorrere bene parte del loro tempo.

E’ anche grazie a tutti questi fattori che il Gran Bar Bardoneschi di Tortona è famoso e molto apprezzato.