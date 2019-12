Personale della Squadra Volante del Commissariato di Sanremo ha denunciato in stato di libertà un cittadino svizzero di 22 anni, a Sanremo per turismo, per guida in stato di ebbrezza e danneggiamento. Nel pomeriggio di venerdì, tramite segnalazione al 112, una Volante del Commissariato interveniva in Piazza Colombo, presso il parcheggio sotterraneo, in quanto il personale di sorveglianza aveva difficoltà a gestire un utente, segnalato come ubriaco e molesto. Sul posto gli operatori di polizia identificavano un giovanissimo cittadino svizzero che, pur essendo completamente ubriaco, si era messo alla guida del suo fuoristrada cercando di uscire dal parcheggio. Le sue condizioni psico-fisiche lo avevano portato a far scontrare l’auto contro alcuni box auto, abbattendo alcune strutture murarie degli stessi, e a demolire la parte frontale della sua stessa autovettura. Il giovane, che risultava avere un taso alcolemico superiore a 2.5 g/l, veniva a fatica riportato alla ragione e poi accompagnato negli Uffici per la completa identificazione e per la successiva segnalazione all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e danneggiamento.