Di fronte a un pubblico attento il sindaco ha illustrato la figura di Marco candida che conosce fin da ragazzo visto che sono stati compagni di banco a scuola e Angelo Bottiroli ha intervistato l’autore cercando di far emergere le motivazioni che hanno spinto marco a realizzare questa sua nuova opera.

Team d’eccezione quello che si è riunito nei giorni scorsi preso la Biblioteca Civica di Tortona “Tommaso de Ocheda” per presentare il nuovo libro di Marco Candida Incendio nel bosco”.

Il Sindaco e due giornalisti per la presentazione (con successo) del libro di Marco Candida