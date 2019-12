Ricerca per:

Per informazioni e prenotazioni contattare l’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Tortona al numero 0131.816609 dal lunedì al venerdì mattina.

La mostra sui presepi sarà visibile fino al 10 gennaio durante gli orari di apertura del Museo: il sabato e la domenica dalle 15,30 alle 18,30. L’esposizione dei presepi sarà ad ingresso libero. Per le scuole e per i gruppi interessati è possibile programmare aperture straordinarie.

Fare un presepe vuol dire manipolare materiali, sperimentare tecniche, giocare con i colori. Anche il presepe più semplice, fatto per gioco e passatempo, porta con sè il “segno” di chi l’ha costruito.

L’esposizione si inserisce nel ricco calendario delle iniziative natalizie proposte congiuntamente con il Comune di Tortona “ In Cammino con la Stella ”: mostre, laboratori, momenti musicali, spettacoli. (Info: www.vivitortona.it)

Il Polo Culturale Diocesano di Tortona , dal 7 dicembre 2019 al 10 gennaio 2020 , ospiterà nel suggestivo chiostro del Museo l’evento “ Presepi d’Arte in Mostra ” a cura dell’Associazione ArquaTor Presepi Onlus .